В Ставропольском крае под колесами поезда погибла женщина

В Ставропольском крае пассажирский поезд Ростов — Кисловодск насмерть сбил женщину

Авария произошла на 2-м км перегона Минеральные Воды — Бештау. Личность погибшей установлена — ею оказалась 66-летняя жительница Минвод.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.