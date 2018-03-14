В Ставропольском крае под колесами поезда погибла женщина

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае пассажирский поезд Ростов — Кисловодск насмерть сбил женщину

Авария произошла на 2-м км перегона Минеральные Воды — Бештау. Личность погибшей установлена — ею оказалась 66-летняя жительница Минвод.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

ДТП Железная дорога
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за выбор названия нового оружия
В Мостовском районе ищут пропавшего 15-летнего подростка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале