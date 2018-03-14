В Ставропольском крае под колесами поезда погибла женщина
В Ставропольском крае пассажирский поезд Ростов — Кисловодск насмерть сбил женщину
Авария произошла на 2-м км перегона Минеральные Воды — Бештау. Личность погибшей установлена — ею оказалась 66-летняя жительница Минвод.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
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