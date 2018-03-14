В Адыгее председатель кооператива присвоила деньги жильцов

Майкопский городской суд признал виновной председателя кооператива в мошенничестве и присвоении чужих средств с использованием служебного положения

В суде установили, что в 2017 году женщина возглавляла один из жилищных кооперативов города и присвоила более 70 тыс. рублей. Это деньги жильцов, которые председатель должна была направить на оплату содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, в 2017 году она ввела в заблуждение одного из жильцов дома. Полученные 100 тыс. рублей на оплату услуг ЖКХ, содержание и ремонт жилого помещения, женщина тоже присвоила себе.

«Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением определенных обязанностей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.