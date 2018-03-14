В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Кисловодске произошла авария, в результате которой пострадали три человека
ДТП случилось на проспекте Первомайском около 7:30. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречку и врезался в Renault, сообщает NewsTracker.
Пострадала 46-летняя пассажирка иномарки и два пассажира автобуса: 12-летняя школьница и 68-летняя пенсионерка. Полиция начала проверку.
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