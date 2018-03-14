В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали три человека

В Кисловодске произошла авария, в результате которой пострадали три человека

ДТП случилось на проспекте Первомайском около 7:30. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречку и врезался в Renault, сообщает NewsTracker.

Пострадала 46-летняя пассажирка иномарки и два пассажира автобуса: 12-летняя школьница и 68-летняя пенсионерка. Полиция начала проверку.