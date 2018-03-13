В Ингушетии женщина запуталась в заборе под напряжением и умерла

В Ингушетии мужчину осудили за смерть женщины, запутавшейся в заборе

В суде установили, что 48-летнийу житель Назрановского района провел по периметру загона для скота металлические провода с током напряжением 12 вольт. В июне 2017 года местная жительница запуталась в проводах. Она провела под напряжением больше часа и умерла, сообщает пресс-служба СК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в год ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.