В Ингушетии женщина запуталась в заборе под напряжением и умерла

Ингушетия

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В Ингушетии мужчину осудили за смерть женщины, запутавшейся в заборе

В суде установили, что 48-летнийу житель Назрановского района провел по периметру загона для скота металлические провода с током напряжением 12 вольт. В июне 2017 года местная жительница запуталась в проводах. Она провела под напряжением больше часа и умерла, сообщает пресс-служба СК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в год ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следственный комитет Суд
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