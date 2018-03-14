ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» отменило абонентскую плату для компаний за использование номеров 8-800

Представителям малого и среднего бизнеса ОАО «МТТ» предлагает пакет услуг «8-800 за ноль»

Компании-абоненты, подключившие пакет услуг, предоставляют своим клиентам простой запоминающийся номер для бесплатных звонков из всех регионов России и могут принимать до 100 входящих вызовов одновременно.

Подключение номера не требует согласования с местными операторами связи, прокладки линий или покупки оборудования. Абоненты также получают доступ к возможностям виртуальной АТС, могут общаться с клиентами и получать обратную связь по SMS. SIM-карты FMC позволяют использовать тарифы IP-телефонии не только при общении с клиентами, но и для бесплатных звонков внутри компании.

Условия тарифа «8-800 за ноль» от МТТ предполагают минимальный платеж за звонки в размере 490 руб./месяц и абонентскую плату, равную 0 руб. В пакет также входят 100 бесплатных минут разговоров с клиентами, 50 бесплатных SMS, 2 SIM-карты FMC с доступом к записям разговоров сотрудников и статистике вызовов.

Подключить пакет «8-800 за ноль» и принимать звонки клиентов из всех регионов России можно уже сегодня.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону 8-800-511-27-19.