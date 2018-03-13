На российско-абхазской границе у жителя Волгоградской области обнаружили патроны

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

В Сочи на российско-абхазской границе пограничники пресекли контрабанду боеприпасов

В машине Subaru Tribeca жителя Волгоградской области обнаружены 9‑миллиметровые патроны для травматического пистолета.

«Боеприпасы были обнаружены в ходе осмотра кроссовера, они находились в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке», — сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Автомобиль через государственную границу пропущен не был.

Контрабанда Оружие Пограничники Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Причиной аварии на канатной дороге в Грузии назвали ошибку оператора
Минкомсвязь сообщила о претензиях к Facebook и WhatsApp
В Краснодаре скончался глава краевого Роспотребнадзора
В Адыгее директор оптовой базы уклонился от уплаты налогов на сумму около 69 млн рублей
Глава Дербента ушел в отставку
Почему в Краснодарском крае прошел коричневый дождь? Объясняют эксперты

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале