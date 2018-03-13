На российско-абхазской границе у жителя Волгоградской области обнаружили патроны

В Сочи на российско-абхазской границе пограничники пресекли контрабанду боеприпасов

В машине Subaru Tribeca жителя Волгоградской области обнаружены 9‑миллиметровые патроны для травматического пистолета.

«Боеприпасы были обнаружены в ходе осмотра кроссовера, они находились в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке», — сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Автомобиль через государственную границу пропущен не был.