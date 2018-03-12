На Эльбрусе погиб сорвавшийся в ущелье лыжник

Кабардино-Балкария

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Спасатели обнаружили тело горнолыжника, который сорвался в ущелье, катаясь вне трассы на горе Эльбрус

О падении горнолыжника в ущелье в МЧС днем 12 марта сообщил очевидец. По его словам, мужчина сорвался на высоте 3700-3800 метров в районе Гара-Баши.

«Поисково-спасательная группа обнаружила тело горнолыжника на высоте 3900 метров, его эвакуировали в поселок Терскол для дальнейшей передачи правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Личность погибшего пока не установлена.

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