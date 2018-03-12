В Минеральных Водах два человека погибли от отравления угарным газом

В Минводах начали доследственную проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в двух квартирах жилого дома

По предварительным данным, тела нашли ночью 10 марта. Следствие полагает, что женщина наполняла ванну, включив горячую воду. Угарный газ поступил в помещение во время работы газового водонагревателя. От отравления умерла как сама женщина, так и ее сосед снизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.