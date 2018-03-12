В Майкопе после вспышки дизентерии из больницы начали выписывать детей

В Майкопе стабилизировалась ситуация с распространением кишечной инфекции среди детей и взрослых

По словам заместителя министра здравоохранения Республики Адыгея Галины Савенковой, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 10 детей и 16 взрослых, их состояние удовлетворительное. Все пациенты и контактировавшие с заболевшими получили профилактическое лечение.

«Среди сотрудников и воспитанников образовательного учреждения зафиксирован спад заболеваемости инфекцией. Тем не менее специалисты продолжают уточнять круг лиц, контактировавших с заболевшими, и проводить их обследование», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний.



Как сообщали Юга.ру, заболевание выявили у 23 детей и 23 работников образовательного учреждения. Сейчас детский сад закрыт на карантин, проводится полная дезинфекция помещений и оборудования.

«В настоящее время специалисты провели полную дезинфекцию помещений и оборудования детского сада № 22. В ближайшие две недели образовательное учреждение возобновит свою работу», — отметили в пресс-службе мэрии города.



По словам собеседника, мэр республиканской столицы Андрей Гетманов держит на личном контроле ситуацию, сложившуюся в детском саду № 22.

По распоряжению главы Майкопа специальная комиссия проводит проверку всех дошкольных образовательных организаций города, оценивает их санитарно-гигиеническое состояние.

По факту заболевания сотрудников и воспитанников детского сада № 22 проводится прокурорская проверка. Результаты проверки будут опубликованы в средствах массовой информации, добавили в пресс-службе мэрии.