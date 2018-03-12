В Адыгее мужчину будут судить за изнасилование дочки своей сожительницы

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Таджикистана, его обвинили в преступлении против половой неприкосновенности ребенка

«Установлено, что обвиняемый долгое время сожительствовал с мамой потерпевшей девочки. Проживая с ними, он совершил изнасилование школьницы в апреле 2017 года, а также в августе 2017 года», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

По данным источника в правоохранительных органах, в результате изнасилования 12-летняя майкопчанка забеременела. Случившееся она скрывала, поэтому мама девочки об изнасиловании узнала не сразу — на физиологические изменения ученицы обратили внимание в школе и сообщили матери.

В январе текущего года у школьницы родилась девочка. По словам врачей, роды прошли благополучно. Новорожденная находится под опекой бабушки. После родов девочка восстановилась и продолжила учебу в школе.

«Обвиняемый полгода назад был взят под стражу. Он содержится в СИЗО до оглашения приговора. Вину свою не признавал. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Адыгее.

В случае доказательства вины обвиняемого ему грозит до 20 лет лишения свободы.