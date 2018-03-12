В 2017 году в России заблокировали более 20 тыс. сайтов о наркотиках

МВД отчиталось о количестве блокировок сайтов с информацией о наркотиках за 2017 год

Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«В 2017 году Роскомнадзором по представлениям МВД России заблокировано порядка 21 тысячи интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков», — цитирует Смурова RT.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году впервые за восемь лет на Кубани выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.