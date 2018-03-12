В Ставрополе мальчик умер из-за ошибки педиатра

В Ставрополе возбудили дело в отношении участкового педиатра детской поликлиники № 2

По данным следствия, в сентябре 2017 года в регистратуру поликлиники обратилась женщина — ее годовалый сын страдал от влажного кашля и изменения кожных покровов. Дежурный педиатр в тот же день приехала к ним домой, собрала анамнез заболевания ребенка, осмотрела его и поставила диагноз «ОРВИ: острый ларингит. Стеноз 0 степени» и назначила лечение.

«При этом врач уверила женщину, что причин для беспокойства не имеется, как и необходимости в госпитализации. Спустя два дня мальчик был госпитализирован в больницу со стенозом гортани 3 степени. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в этот же день ребенок скончался», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие полагает, что ребенок умер из-за нарушений, которые врач допустила во время первичного осмотра мальчика, нуждавшегося в госпитализации. Расследование уголовного дела продолжается.