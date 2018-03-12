В Адыгее продолжается поиск утонувшей в водохранилище женщины

Адыгея

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В Красногвардейском районе Адыгеи 12 марта продолжат искать тело утонувшей в Краснодарском водохранилище жительницы поселка Краснооктябрьского

«Поиски продолжаются четвертые сутки. В них задействованы около 40 человек и 10 единиц техники. Тела двоих мужчин обнаружены, спасатели надеются, что установившаяся сегодня хорошая погода будет способствовать поискам тела 31-летней женщины», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

На месте происшествия также продолжают работать следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта во время катания на лодке на Краснодарском водохранилище Красногвардейского района Республики Адыгея утонуло трое жителей поселка Краснооктябрьского. Одна из женщин, которой удалось спастись, 9 марта была обнаружена рыбаком и доставлена домой. У утонувшей семейной пары осталась несовершеннолетняя дочь.

По факту произошедшего Красногвардейским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

МЧС
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