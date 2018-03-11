В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу к десяти селам

В Рутульском районе Дагестана ночью 11 марта сошла лавина

В 2:00 произошел сход лавины через ущелье в центре села Цахура. Разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

В результате было нарушено транспортное сообщение в десяти населенных пунктах республики: Цахур, Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах, Кусур.

Работы по расчистке дороги планируется завершить к 18:00.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 8 (8722) 39-99-99 или 101.