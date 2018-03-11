В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу к десяти селам

Дагестан

Распечатать

В Рутульском районе Дагестана ночью 11 марта сошла лавина

В 2:00 произошел сход лавины через ущелье в центре села Цахура. Разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

В результате было нарушено транспортное сообщение в десяти населенных пунктах республики: Цахур, Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах, Кусур.

Работы по расчистке дороги планируется завершить к 18:00.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 8 (8722) 39-99-99 или 101.

Дороги Происшествия
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за выбор названия нового оружия

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале