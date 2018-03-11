В Черкесске мужчина продал оружие возле мечети. Его объявили в федеральный розыск

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте оружия

В январе в Черкесске около мечети на улице Ленина 33-летний мужчина за 4 тыс. рублей продал жителю аула Кумыш травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт оружия). Подозреваемого, который ранее был судим, объявили в федеральный розыск, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщали Юга.ру, 18 февраля в Кизляре мужчина открыл стрельбу из ружья по людям, которые вышли из православного храма. Пять человек погибли, четверо были ранены.