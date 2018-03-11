На Ставрополье машина сбила толпу школьников. Два подростка погибли

В Ставропольском крае автомобиль врезался в толпу школьников, в результате чего два ребенка скончались

ДТП произошло вечером 9 марта в селе Николина Балка Петровского района. По предварительным данным, машина ВАЗ-2107 при обгоне столкнулась с другим автомобилем, а потом сбила группу подростков, которые шли по обочине во встречном направлении. Как сообщает РИА «Новости», ребята возвращались после занятия в секции.

В результате четырех человек госпитализировали. Накануне вечером в больнице умерли 15-летняя девушка и 19-летний парень. Еще два подростка 14 и 15 лет остаются под наблюдением медиков, передает «Российская газета».

За рулем «семерки» был 22-летний местный житель. По данным полиции, за прошлые два года его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.