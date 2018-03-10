В Дагестане лавина перекрыла путь к трем населенным пунктам

В Рутульском районе Дагестана из-за схода лавины жители трех населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации

Сообщение о сходе лавины поступило в 11:25. Лавина засыпала дорогу к селам Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул, сообщает «Интерфакс».

Один из жителей села Нижний Катрух рассказал журналистам, что местные жители ждут приезда снегоуборочной техники.

«Был один трактор, и то, немного поработав, сломался и уехал в село Ихрек. Нам сказали, что техника должна скоро приехать, но пока ждем. Одним трактором здесь не справиться», — рассказал он «Интерфаксу».