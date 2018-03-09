Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье
В Петровском районе Ставропольского края из‑за выехавшего на встречную полосу автомобиля в ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали
По данным УГИБДД по региону, водитель ВАЗ-2107, двигаясь в сложных метеорологических условиях (туман), выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте происшествия, трое пассажиров ВАЗ-2107 и еще один пассажир ВАЗ-2109 с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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