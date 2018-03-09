Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье

Ставропольский край

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В Петровском районе Ставропольского края из‑за выехавшего на встречную полосу автомобиля в ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали

По данным УГИБДД по региону, водитель ВАЗ-2107, двигаясь в сложных метеорологических условиях (туман), выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте происшествия, трое пассажиров ВАЗ-2107 и еще один пассажир ВАЗ-2109 с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП
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