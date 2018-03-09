Двое ставропольских военных погибли при крушении самолета в Сирии

Ставропольский край, Вся Россия, В мире

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Майор Вячеслав Микрюков и ефрейтор Иван Коломойцев, проходившие службу в Ставропольском крае, погибли в Сирии при крушении самолета марки Ан-26

Как сообщили в пресс-службе Думы Ставропольского края, похороны Вячеслава Микрюкова, который был прикомандирован к 49-й армии (штаб в Ставрополе) из Кирова, состоятся на родине. Иван Коломойцев, проходивший службу в 205-й мотострелковой бригаде, дислоцированной в Буденновске, будет похоронен в селе Орловка, передает «Сайт Ставрополя 1777.ru».

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Как сообщали Юга.ру, военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на аэродроме Хмеймим днем 26 марта: заходя на посадку, судно ударилось о землю. До взлетно-посадочной полосы оставалось 500 метров. Погибли 39 человек — все они военнослужащие РФ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Минобороны подчеркивало, что самолет не подвергался обстрелу, и в качестве причины крушения рассматривают техническую неисправность.

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