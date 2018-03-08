«Роснефть» поздравила клиенток заправок открытками со стихами Ахматовой

Посетительницы автозаправочных станций под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» 8 Марта получили открытки со стихами Анны Ахматовой

Стихи на открытках можно было прослушать на сайте, который подготовили специалисты «Роснефти». Для этого надо перейти по QR-коду на открытке. Кроме того, «Роснефть» поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

«Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС "Роснефти". Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис. Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах», — прокомментировала клиентка Мария.

«Роснефть» — один из лидеров на рынке автомобильного топлива. Компания обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

«На это работает масштабная система контроля качества компании — пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия у «Роснефти» есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество «входящих» продуктов и «исходящего» бензина — перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки», — добавили в пресс-службе.