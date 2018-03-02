На Эльбрусе развернули огромный портрет Путина

На южном склоне горы Эльбрус развернули портрет президента России Владимира Путина

В акции приняли участие более 5 тыс. человек. Так участники призвали россиян прийти на выборы и поддержали Путина.

«Мы здесь для того, чтобы заявить о своем желании принять активное участие в предстоящих выборах и сделать единственно правильный выбор», — цитирует президента федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдулу-Халима Эльмезова «Московский комсомолец».

Он добавил, что альпинисты республики не вправе оставаться в стороне.