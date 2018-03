На Эльбрусе развернули огромный портрет Путина

За сильную Россию Масштабная молодежная акция состоялась сегодня у подножья самой высокой вершины Европы. Волонтеры, студенты, спортсмены подняли и развернули у седловины Эльбруса портрет Владимира Путина . В ней приняли участие более 5 тысяч человек - представители волонтерских движений, студенты, выдающиеся российские спортсмены, которые подняли и развернули у седловины двуглавого пятитысячника портрет Президента России. . Милана Тлиашинова руководитель волонтерского движения КБГУ им. Х.М.Бербекова, студентка 3-го курса института социальной работы, сервиса и туризма: «2018 год Главой нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом волонтера и это накладывает на нас, представителей волонтерского движения Кабардино-Балкарии, особую ответственность. Мы полны решимости продемонстрировать свою сплоченность, и призвать людей объединиться вокруг нашего национального лидера» . Роман Власов – член команды сборной России по греко-римской борьбе, двукратный Олимпийский чемпион, доверенное лицо Президента России: «Мы здесь, чтобы заявить о своей поддержке руководства нашей страны, ее курса на обеспечение устойчивого экономического роста, социальную защиту населения, поддержку спорта, укрепления обороноспособности государства» . Абдул-Халим Эльмезов - Президент федерации альпинизма Кабардино-Балкарии: «Когда происходят такие события, как выборы Главы государства никто не вправе оставаться в стороне. Мы, альпинисты, здесь для того, чтобы заявить о своем желании принять активное участие в предстоящих выборах и сделать единственно правильный выбор» . Карина Мезова - альпинистка, чемпионка России по ски-альпинизму, поднявшаяся на Эверест, более ста раз покорившая Эльбрус: «С большим воодушевлением мы, альпинисты принимаем участие в акции «За сильную Россию». Каждый из нас и все вместе мы должны укреплять ее могущество, экономический потенциал и всегда быть готовыми встать на ее защиту» . Акция «За сильную Россию» продолжилась на поляне Азау, которая в этот день превратилась в один сплошной российский триколор.

