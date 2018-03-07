В Адыгее экс-руководитель научно-исследовательского института подозревается в растрате бюджетных средств

В Адыгее во время проверки одного из научно-исследовательских институтов обнаружили факт присвоения и растраты более 1 млн рублей

В преступлении заподозрили экс-руководителя учреждения. По версии следствия, подозреваемый с целью придания правомерного вида распоряжения средствами совершил финансовые операции на сумму более 2,5 млн рублей.

«По фактам присвоения и растраты, а также легализации денежных средств, приобретенных другими лицами противоправным путем, в отношении экс-руководителя института еще возбуждено два уголовных дела», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

По словам собеседника, фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершения данных деликтов.