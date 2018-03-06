СМИ опубликовали список погибших при крушении российского самолета в Сирии

Стали известны почти все имена погибших при крушении российского транспортного самолета Ан-26 с военными в Сирии

Список погибших военнослужащих опубликовало РБК, подлинность его агентству подтвердили три источника в Минобороны РФ.

Всего на самолете, по данным Минобороны, были 39 человек, все они — военнослужащие Вооруженных Сил РФ. На данный момент известны фамилии 31 погибшего. На борту в момент крушения находились 27 офицеров, включая генерал-майора, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы.

1. Майор Смирнов С.Г.

2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.

3. Старший лейтенант Панов М. А.

4.Старший лейтенант Алтунин К. Н.

5.Старший лейтенант Осипкин А. В.

6. Старший сержант Епифанов

7. Генерал-майор Еремеев В. Г.

8. Капитан первого ранга Сачук А. М.

9. Капитан первого ранга Моисеев М. А.

10. Полковник Федун С. В.

11. Майор Морозов А. Л.

12. Старший сержант Лушков С. В.

13. Прапорщик Григорьев М.А.

14. Капитан Горбань К.А.

15. Капитан Гайдарханов Э.С.

16. Младший сержант Белов А.И.

17. Старший сержант Богатырев З.М.

18. Майор Маунев М.И.

19. Капитан Пыленок А.А.

20. Капитан Шейнцивт С.В.

21. Майор Чагин Е.В.

22. Старший прапорщик Грабовский С.В.

23. Капитан Труфанов А.В.

24. Майор Кукушкин Д.И.

25. Старший лейтенант​ Шевченко А.А.

26. Ефрейтор Коломойцев И.К.

27. Майор Микрюков В.В.

28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.

29. Сержант Сереженков Е.А.

30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.

31. Старший лейтенант Левчук Г.С.

Как сообщали Юга.ру, Ан-26 разбился на аэродроме Хмеймим днем 6 марта при заходе на посадку. Самолет ударился о землю, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Военные следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Известно, что Ан-26 совершал полет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.