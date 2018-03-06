При крушении российского самолета с военными в Сирии погибли 39 человек
Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Сирии
«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 32 погибших — 26 пассажирах и шести членах экипажа.
Как сообщали Юга.ру, судно разбилось на аэродроме Хмеймим днем 6 марта при заходе на посадку. Самолет ударился о землю, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
Военные следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Известно, что Ан-26 совершал полет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.
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