По факту крушения российского самолета в Сирии возбуждено уголовное дело

Военные следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии

Как сообщали Юга.ру, судно разбилось на аэродроме Хмеймим днем 6 марта при заходе на посадку. Самолет ударился о землю, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Погибли 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

В СК РФ уточнили, что Ан-26 выполнял плановый полет. Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что по предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Известно, что Ан-26 совершал полет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. По информации телеграм-канала Mash, большинство пассажиров были военными, но также на борту было несколько гражданских лиц и женщин. Самолет приписан к 6-й армии ВКС РФ.