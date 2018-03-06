Кубань на фестивале PROFEST в Москве представят 260 школьников и студентов

Делегация Краснодарского края станет одной из самых представительных на X Всероссийском технологическом фестивале PROFEST

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив проведет в Москве X Всероссийский технологический фестиваль PROFEST. Он пройдет с 7 по 9 марта на ВДНХ. Краснодарский край на робототехнических соревнованиях и состязаниях по профмастерству будут представлять более 260 школьников и студентов в составе 63 команд. Они приедут из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, Тимашевска, Горячего Ключа, Усть-Лабинского района, станиц Каневской, Новоминской и Кущевской.

PROFEST пройдет в этом году в новом формате. С 2009 по 2018 годы он проводился под названием «РобоФест» и собирал на своей площадке победителей и призеров региональных и окружных соревнований по робототехнике. Теперь фестиваль становится крупнейшим в Европе событием в области детского и молодежного инженерно-технического творчества и объединит в себе соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязания по профмастерству среди школьников JuniorSkills («ЮниорПрофи») по 19 компетенциям, а также соревнования среди юниорских корпораций — полипрофессиональных команд. Оба направления с нынешнего года объединены в рамках новой целостной модели подготовки будущих инженерно-технических кадров «Профессионалы будущего», разработанной Фондом «Вольное Дело». Программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» реализуется фондом с 2008 года, JuniorSkills («ЮниорПрофи») — с 2014 года.

Кубанцы примут участие в 8 из 25 робототехнических дисциплин и в 12 из 19 компетенций соревнований по профмастерству. При этом 39 школьников в рамках дисциплины «РобоКарусель» смогут побороться за победу во Всероссийской олимпиаде школьников по робототехнике. Среди юных профессионалов из Краснодарского края — победители и призеры региональных соревнований по робототехнике и профессиональному мастерству, которые проходят в рамках программ «Робототехника» и JuniorSkills («ЮниорПрофи»).

Всего в фестивале PROFEST примут участие 7,5 тыс. человек в составе 1,8 тыс. команд из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В «РобоФесте-2017» приняли участие 5 тыс. человек в составе 1,3 тыс. команд из 65 регионов России, а Беларуси и Казахстана.

В этом году, как и в предыдущие два года, в течение двух основных соревновательных дней — 8 и 9 марта — будет организована онлайн-трансляция соревнований с интервью участников, судей, экспертов, гостей фестиваля, партнеров и специалистов. Проведут ее комментаторы «Матч-ТВ». Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на официальном канале PROFEST на Youtube. Здесь же можно найти анонс нынешних соревнований и архив онлайн-трансляций 2016 и 2017 годов.