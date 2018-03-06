В Махачкале задержали сторонников ИГИЛ, планировавших теракты на Северном Кавказе

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД пресекла деятельность ячейки сторонников ИГИЛ в Дагестане

В Махачкале 5 марта задержали организатора группы и четверых его сообщников, которые вербовали жителей республики и отправляли их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Преступники склонили к выезду из России не менее четырех человек, которые прошли диверсионно-террористическую подготовку в полевых лагерях ИГ и стали активными участниками террористической организации.

Силовики изъяли взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были незаконно приобретены для совершения терактов в Северо-Кавказском федеральном округе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в содействие террористической деятельности).

После проведения криминалистических экспертиз планируется принятие процессуальных решений по статьям 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) и 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Расследование продолжается, передает пресс-служба ФСБ.