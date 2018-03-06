В Адыгее арестанта поймали при попытке дать взятку сотруднику колонии

Адыгея

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Службой собственной безопасности УФСИН России по Адыгее задержан осужденный, пытавшийся подкупить сотрудника уголовно-исполнительной инспекции

Как сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по республике, 28-летний осужденный был приговорен судом к наказанию в виде обязательных работ, однако от отбытия наказания уклонялся.

«Взятку в 5 тыс. рублей он пытался дать, чтобы избежать замену обязательных работ на более строгий вид наказания, а также для освобождения от дальнейшего отбывания наказания», — отметили в УФСИН РФ по РА.

В ходе проведения оперативно-розыскных профилактических мероприятий взяткодатель был задержан с поличным в момент передачи денег.В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит ограничением свободы на срок до двух лет.

Взятка Исправительные учреждения
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