В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу

В Цунтинском районе Дагестана утром 5 марта на автомобильную дорогу сошла лавина

В 9:10 поступило сообщение о том, что на 26-м км дороги Кидеро — Агвари сошла лавина малого объема.

Специалисты занимаются расчисткой дороги, работы планируется завершить к 14:00.

При сходе схода лавины никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.