В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу
В Цунтинском районе Дагестана утром 5 марта на автомобильную дорогу сошла лавина
В 9:10 поступило сообщение о том, что на 26-м км дороги Кидеро — Агвари сошла лавина малого объема.
Специалисты занимаются расчисткой дороги, работы планируется завершить к 14:00.
При сходе схода лавины никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.
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