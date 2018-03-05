В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу

Дагестан

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В Цунтинском районе Дагестана утром 5 марта на автомобильную дорогу сошла лавина

В 9:10 поступило сообщение о том, что на 26-м км дороги Кидеро — Агвари сошла лавина малого объема.

Специалисты занимаются расчисткой дороги, работы планируется завершить к 14:00.

При сходе схода лавины никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

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