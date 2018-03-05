В Ессентуках дольщиков обманули на 17,5 млн рублей

В Ессентуках возбудили уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве

По версии следствия, руководитель одной из региональных строительных компаний заключил с гражданами договоры об участии в долевом строительстве жилого дома. У него не было разрешения на строительство

«Получив от граждан порядка 17,5 млн рублей, злоумышленник обязательства перед покупателями не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полиция установила, что застройщик причастен к 16 эпизодам мошенничества. По ходатайству следователя на недостроенный дом наложили арест. Застройщик находится под подпиской о невыезде.