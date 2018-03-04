На Ставрополье мужчина устраивал притон в своем доме в обмен на наркотики

Полицейские Ставропольского края пресекли деятельности наркопритона в городе Изобильном

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что 51-летний житель Изобильного регулярно предоставлял свой дом наркозависимым для изготовления и употребления запрещенных веществ.

Полицейские задержали хозяина дома и его гостя, оба были в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты медосвидетельствования. На задержанных составили протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

При осмотре дома нашли одноразовые шприцы и другие приспособления для изготовления и потребления наркотиков.

Оказалось, что хозяин притона ранее неоднократно был судим. В отделе полиции мужчина рассказал, что предоставлял жилье малознакомым людям в обмен на наркотики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков).

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Ставрополе полицейские закрыли наркопритон, который существовал около года.