В Дагестане объявили в розыск сотрудника МВД, обвиняемого в изнасиловании

В Дагестане объявили в розыск сотрудника Центра по противодействию экстремизму Магомеда Рабаданова, подозреваемого в преступлениях по трем статьям

Против Рабаданова возбудили уголовные дела по ч. 1 ст.131 УК (Изнасилование), ч.1 ст.132 УК (Насильственные действия сексуального характера) и ч.1 ст. 119 УК (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В ориентировке, которую МВД республики, говорится, что Магомед Рабаданов скрывается от следствия, его местонахождение неизвестно: мужчину не нашли ни по месту жительства, ни на работе — в ЦПЭ МВД по Дагестану с дислокацией в Избербаше.

В отношении Рабаданова 3 марта начали служебную проверку в МВД республики, передает «Черновик».

«В случае подтверждения данной информации, этот сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а руководство понесет строгое наказание», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.