В Минеральных Водах взорвалась машина на заправке

Ставропольский край

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На автозаправке в Минеральных Водах 3 марта произошел хлопок газовоздушной смеси в автомобиле Renault Logan

Происшествие случилось на 5-м км федеральной трассы «Кавказ». 

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В результате получили повреждения машины, которые стояли поблизости, — пассажирская маршрутка, легковушка Mitsubishi и грузовая «Газель».

Люди не пострадали, передает «Свое ТВ Ставропольский край» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ региона.

МЧС Происшествия
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