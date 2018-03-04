В Минеральных Водах взорвалась машина на заправке
На автозаправке в Минеральных Водах 3 марта произошел хлопок газовоздушной смеси в автомобиле Renault Logan
Происшествие случилось на 5-м км федеральной трассы «Кавказ».
По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В результате получили повреждения машины, которые стояли поблизости, — пассажирская маршрутка, легковушка Mitsubishi и грузовая «Газель».
Люди не пострадали, передает «Свое ТВ Ставропольский край» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ региона.
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