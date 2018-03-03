У сотрудника дагестанской таможни при обыске изъяли 1 млн рублей‍

У сотрудников дагестанской таможни и управления Россельхознадзора по республике прошли обыски

Как писали Юга.ру, ранее СМИ сообщили, что замначальника республиканской таможни Араза Галимова задержали по подозрению в контрабанде и наркотрафике через южную границу республики с Азербайджаном. Еще троих сотрудников таможни заподозрили в вымогательстве взяток у пересекающих границу граждан.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по Дагестану.

«В процессе производства обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 1 млн рублей, а также средства в долларах США», — сообщает пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ.

В январе в Дагестан для проверки местных органов власти прибыла спецгруппа, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Почти во всех госструктурах республики прошла масштабная выемка документов. По результатам проверок возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом выявили более 2,4 тыс. нарушений закона.

Среди громких задержаний — врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и два его заместителя, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор города Магомедрасула Гитинова. Возбуждено дело против главы Дербентского района Магомеда Джелилова, подозревается в растрате врио министра архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков.