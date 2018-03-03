Житель Ставрополя три дня прятал тело убитого приятеля в душевой кабине

Житель Ставрополя осужден на семь лет колонии за убийство

По данным следствия, в августе 2017 года 41-летний мужчина поссорился со своим 54-летним знакомым, избил его ножкой стула и ногами, после этого задушил.

«Подсудимый завернул труп в одеяло и положил в душевую кабину, чтобы на следующий день вынести труп в лес, а ножку от табурета и поломанный деревянный табурет выбросил в мусорный контейнер», — сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

Избавиться от тела самостоятельно мужчина не смог, поэтому погибший три дня находился в душевой кабине.

Суд поддержал позицию обвинения, признал подсудимого виновным в убийстве (ч. 1 с. 105 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима.