В Нальчике 12 студентов представились сиротами, чтобы получать выплаты в колледже

Кабардино-Балкария

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Прокуратура Нальчика направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против студентов, которые незаконно получали пособия

Руководство Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа обратилось в прокуратуру Нальчика с просьбой провести проверку, сообщив, что студенты образовательного учреждения нарушили закон при получении пособий.

Проверка установила, что один из студентов, зачисленный в 2015 году на первый курс колледжа, представил копии поддельных документов, в которых были указаны ложные сведения о том, что он остался без родителей. Так, студент перешел на полное гособеспечение, и с ноября 2015 года по февраль 2017-го на его расчетный счет перечислили около 146 тыс. рублей.

Аналогичные преступления совершили еще 11 студентов колледжа, все они — жители ближайших республик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Прокуратура Нальчика выявила состав преступления по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Дети-сироты Мошенничество Образование Прокуратура Студенты
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