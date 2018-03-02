На Ставрополье фермера оштрафовали за избиение мальчика

В Ставропольском крае местного жителя осудили за избиение подростка

«Приговором суда 50-летнему Султанбеку Ахметову назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, в селе Чур фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его 13-летним товарищем. Когда старший мальчик стал побеждать, мужчина избил его до потери сознания. Потом у подростка диагностировали разрыв барабанной перепонки. Возбудили уголовное дело.