У патриарха Кирилла появился аккаунт в Instagram для «неформальных фото»

В соцсети Instagram появился аккаунт «День патриарха», где будут размещать фото и видеоролики о повседневном служении патриарха Московского и всея Руси Кирилла

В пресс-службе патриарха уточнили, что в этом аккаунте будут публиковаться неожиданные и неформальные моменты ежедневного служения патриарха, не входящие в контент официального сайта.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram», — сообщили в пресс-службе патриарха.