У патриарха Кирилла появился аккаунт в Instagram для «неформальных фото»
В соцсети Instagram появился аккаунт «День патриарха», где будут размещать фото и видеоролики о повседневном служении патриарха Московского и всея Руси Кирилла
В пресс-службе патриарха уточнили, что в этом аккаунте будут публиковаться неожиданные и неформальные моменты ежедневного служения патриарха, не входящие в контент официального сайта.
«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram», — сообщили в пресс-службе патриарха.
В 2015 году заработал официальный аккаунт патриарха во «ВКонтакте», на данный момент на него подписаны 414 тыс. пользователей. Аккаунт патриарха в Facebook имеет более 26,5 тыс. подписчиков. В инстаграме также есть аккаунт патриарха — с официальными фото.
На последнем Архиерейском соборе патриарх назвал социальные сети «такой же реальностью нашего времени, как телевидение или радио», и отметил, что было бы шибкой этой реальностью пренебрегать, передает РИА Новости.
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