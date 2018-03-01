Ставропольчанин из мести выложил в сеть интимные фото подруги. Его будут судить

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни своей сожительницы

По данным следствия, в январе 36‑летний житель Георгиевска поссорился со своей сожительницей. Он решил отомстить ей и в мессенджере распространил интимные фотографии с участием девушки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

Проводятся следственные и процессуальные действия, собирается необходимая доказательственная база. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.