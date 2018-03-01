На Ставрополье осудили виновника пожара, в котором погибли четыре человека

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении 25-летнего Виктора Данилова, его обвинили в причинении смерти по неосторожности

В суде установили, что ночью 25 сентября 2017 года пьяный мужчина был дома у деда. Он закурил сигарету и уснул. Из-за тлеющего окурка начался пожар, в результате чего погибла жившая в другой квартире семья: 36-летний мужчина, его 28-летняя супруга и их двухлетний сын. Позже в больнице умер 75-летний владелец квартиры, где начался пожар, сообщает пресс-служба СК РФ.

Суд назначил Данилову 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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