Жителю Ингушетии дали 15 лет колонии за участие в НВФ
Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Ингушетии Магомеду Абадиеву, его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании
По данным УФСБ по Ингушетии, в 2015 году мужчина добровольно вступил в структурное подразделение террористической группировки «Исламское государство». Абадиев был доверенным лицом одного из главарей бандгруппы Илеза Ведзижева, сообщает ТАСС.
После ликвидации Ведзижева в октябре 2016 года Абадиев пытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к международным террористическим организациям. Его задержали 27 октября 2016 года при оказании вооруженного сопротивления.
Суд назначил Абадиеву 15 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.
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