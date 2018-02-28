«Уральские пельмени» посетили школу от «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе

В Ставрополе школу № 45 в микрорайоне Перспективном 27 февраля посетили участники шоу «Уральские пельмени», чемпионы Высшей лиги КВН Андрей Рожков и Юлия Михалкова

Для гостей провели экскурсию по школе, построенной компанией «ЮгСтройИнвест».

«Нам очень приятно, что построенную нами школу посещают такие известные и интересные люди. Строительство школы в Перспективном — дело нужное, важное, а главное — социально значимое. Это очень ответственная задача для группы компаний "ЮгСтройИнвест". Весь наш многотысячный коллектив с большим усердием, вниманием и любовью подошел к этому проекту, также мы постарались учесть и воплотить пожелания педагогов, родителей и самих учеников», — сказал гендиректор компании «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Артистам показали классы начальной школы, бассейны, тренажерный и спортивный залы, столовую с собственной кухней, оснащенные кабинеты изучения химии, иностранных языков и технологии.

Юлия Михалкова поработала за швейной машиной, а Андрей Рожков поупражнялся с машинкой для электровыжигания. Актеры посадили растения в кабинете для практических занятий по биологии и отметили их специальными табличками с именами.

Ученики школы пообщались с артистами и главой компании «ЮгСтройИнвест» за круглым столом, затем Михалкова и Рожков провели для ребят мастер-класс в актовом зале.

В финале экскурсии гости поделились впечатлениями о новой школе: отдельно отметили просторные классы, бассейн и актовый зал со сценой и гримерками. «Уральские пельмени» предложили генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову и его команде расширить географию строительства до Екатеринбурга, чтобы там строить новые дома и школы.