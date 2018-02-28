В Чечне два человека погибли в ДТП с внедорожником
В Чеченской Республике утром 28 февраля произошла авария, жертвами которой стали два человека
ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в направлении Ножай-Юртовского района. Автомобиль ВАЗ-2117030, за рулем которого был 27-летний житель Ножай-Юртовского района, столкнулся с «Нивой» под управлением 84-летнего местного жителя.
Оба водителя скончались на месте аварии.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.
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