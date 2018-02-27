На Кубани будут судить члена банды, похитившей нефти на 114 млн рублей

Прокуратура направила в суд дело одного из участников крупного хищения нефти из магистрального нефтепровода высокого давления Малгобек — Тихорецк на территории Гулькевичского района

По версии следствия, организованная группа, в которую входил обвиняемый, с апреля по август 2016 похитила из нефтепровода не менее 7,5 тыс. тонн нефти, принадлежащей АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть»). Ущерб компании составил более 114 млн рублей.

«Для хищения нефти злоумышленники оборудовали несанкционированный трубопровод, проведенный под землей, протяженностью порядка 8 км. Точки перекачки продукции были замаскированы под жилые дома в частном секторе поселка Гирей Гулькевичского района», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Член банды, дело которого направлено в Гулькевичский районный суд, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из магистрального нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере).

Всего в банду входило не менее 6 участников, деятельность ее была пресечена в сентябре 2016 года. В отношении иных соучастников следствие продолжается.

Как сообщали Юга.ру, хищение организовал директор ООО «Торгснаб», который совместно с соучастниками организовал прокладку трубопроводов-врезок на территорию базы в Гирее. Ворованная нефть транспортировалась на склад, а далее на грузовиках компании «Торгснаб» отправлялась на нефтеперерабатывающий завод в поселке Изобильный Ставропольского края, где после переработки легализовывалась при продаже дизельного топлива.

Ранее сообщалось о 280 похищенных кубометрах нефти, ущерб оценивался в 3,4 млн рублей.