«Ростелеком» представил облачное решение для защиты сайтов

«Ростелеком» совместно с компанией NGENIX представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов

Внедрение позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов информационной безопасности (ИБ) и предложить клиентам новые механизмы защиты, которые опробовала компания NGENIX.

Облачное решение позволит корпоративным клиентам «Ростелекома» получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других действий киберпреступников, ускорение сайта за счет использования сети доставки контента, а также защищенный распределенный сервис DNS.

Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи и покупки оборудования и лицензий, кроме того, для содержания сервиса не нужен штат специалистов по информационной безопасности, отметили в пресс-службе «Ростелекома».

«Мы предоставляем клиентам возможность не погружаться в технические детали организации защиты от угроз в интернете своего бизнеса: специалисты Центра кибербезопасности и защиты могут проанализировать систему ИБ заказчика и предложить оптимальный по стоимости и функциональности комплекс эффективных мер», — сказал директор Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Муслим Меджлумов.

Он добавил, что клиенты «Ростелекома» получают сервисы ИБ наряду с традиционными телекоммуникационными и облачными решениями от одного оператора.

«Недоступный из-за DDoS-атаки сайт является прямой угрозой репутации компании и лояльности клиентов, не говоря уже о краже персональных данных пользователей. Кибератаки с каждым годом обходятся бизнесу все дороже, спрос на услуги защиты веб-ресурсов растет. Совместный облачный сервис "Ростелекома" и NGENIX в сотни раз производительнее, чем доступные на рынке внутренние решения. Кроме этого, облако на 30–70% сокращает затраты клиентов на организацию защиты», — отметил генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

Клиентам «Ростелекома» теперь будет доступна услуга защиты и ускорения веб-ресурсов, которую NGENIX предоставляет своим корпоративным клиентам, среди которых крупные торговые сети, банки и образовательные учреждения.