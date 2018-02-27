В Госдуме предложили не снимать в кино актеров с антироссийскими взглядами

Вся Россия

Распечатать

В Государственной Думе РФ предложили рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссеров не привлекать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием

Запрос с соответствующей инициативой подготовил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев в адрес министра культуры Владимира Мединского.

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — считает Сухарев.

20 февраля актер Алексей Серебряков сказал, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», напомнили в RT.

Кино Министерство культуры России
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК возобновил расследование дела об изнасиловании девушки с аутизмом во Владикавказе
Глава Ингушетии простил муфтия за заявление о его отлучении от мусульманской общины
Главного медсоцэксперта Дагестана заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР
В Краснодаре троллейбусы 21 и 31 изменят маршрут вечером 2 июня
В Мостовском районе шесть человек избили полицейских, догонявших правонарушителя
Краснодарский пляж с бассейнами заработает 1 июня

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале