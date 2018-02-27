В Госдуме предложили не снимать в кино актеров с антироссийскими взглядами

В Государственной Думе РФ предложили рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссеров не привлекать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием

Запрос с соответствующей инициативой подготовил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев в адрес министра культуры Владимира Мединского.

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — считает Сухарев.

20 февраля актер Алексей Серебряков сказал, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», напомнили в RT.