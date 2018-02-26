Экс-глава МЧС по Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве на миллион рублей и взятках

Бывший начальник управления МЧС по Карачаево-Черкесии и его первый заместитель предстанут перед судом по делу о мошенничестве, взятках и служебном подлоге

Обвинительное заключение по делу 56-летнего и 47-летнего экс-чиновников утвердила прокуратура республики.

По версии следствия, с августа по декабрь 2014 года организованная группа под руководством главы ведомства, в которой участвовали его заместитель и генеральные директора ООО ЧОО «Барс-Плюс» и ООО ЧОО «Феникс», по поддельным документам о проведении работ по госконтрактам похитили более 1 млн 60 тыс. рублей из бюджета.

Помимо этого, руководитель министерства в октябре 2016 года получил от директора ООО «Континент» взятку в виде противопожарного оборудования на сумму более 169 тыс. рублей за заключение в будущем новых контрактов. В этот же период он получил взятку от сотрудника ФГКУ «1 ОФПС по КЧР» противопожарное оборудование на 150 тыс. рублей за получение лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

Обвинения предъявлены по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), предусматривающими до 12 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее были осуждены руководители ООО ЧОО «Барс-Плюс» и ООО ЧОО «Феникс» — их приговорили к условным срокам лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении других лиц, дававших взятки, уголовные дела не возбуждались, так как они добровольно сообщили о преступлении.