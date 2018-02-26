В Чечне четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Грозном 25 февраля произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибли четыре человека

На трассе «Кавказ» в Заводском районе Грозного КамАЗ столкнулся с двумя легковыми машинами — ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.

На месте ДТП скончались четыре человека, среди них водитель ВАЗ‑2109 и три пассажира, которые ехали в легковушках.

Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.