Чеченский язык собираются внедрить в систему проверки правописания Microsoft

Чеченские специалисты начали работу над внедрением родного языка в компьютерные технологии, в том числе в систему проверки правописания текстового редактора Microsoft Word

«Но для того, чтобы добавить чеченский язык в наиболее распространенные офисные программы, входящие в систему Windows, необходимо получить разрешение», — рассказал он.

Заведующий отделом прикладной семиотики Академии наук Чечни Салаудин Умархаджиев заявил, что в республике готовы внедрить функцию проверки правописания в любой текстовый редактор.

Умархаджиев сообщил, что рабочая группа направила письмо в российское представительство Windows и ждет ответа. Он добавил, что проект уже реализован: компьютеры проверяют орфографию текстов на чеченском языке, выделяют ошибки и предлагают варианты замены, а электронные словари находятся в свободном доступе на сайтах Академии наук.

«К сожалению, 99% пользователей работают с Microsoft Word и не имеют доступа к нашей разработке. Фундаментом проекта "Чеченская локализация компьютерных программ" стало создание совместно с филологами лексической базы чеченского языка из около 2,5 млн слов», — цитирует специалиста ТАСС.

Салаудин Умхаджиев подчеркнул, что проект реализуется не только для удобства пользователей, но и чтобы спасти чеченский язык, включенный в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году стало известно, что Академия наук Чечни работает над переводом системы Windows на чеченский язык.