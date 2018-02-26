В правительстве предложили уничтожать контрафактный алкоголь на месте обнаружения

Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин поручил профильным ведомствам разработать предложения по уничтожению контрафактного алкоголя на месте обнаружения

Об этом сообщается в поручении вице-премьера. В секретариате Хлопонина рассказали, что этот вопрос действительно обсуждается. Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова уточнила, что контрафактный алкоголь должен уничтожаться на месте, но от полугода до двух лет приходится ждать суда, сообщает RT.

«Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь в 40 млн рублей», — сказала Платонова.